Frentistas de um posto de combustíveis foram rendidos e o ladrão roubou cerca de R$ 12 mil do estabelecimento na manhã dessa segunda-feira (27), em Barbacena.

À Polícia Militar (PM), os funcionários do estabelecimento que fica na BR-040, no Bairro Nossa Senhora da Pena, contaram o passageiro de um carro desceu armado do veículo, entrou na área de escritório e anunciou o roubo.

O ladrão mandou que os frentistas se deitassem no chão e arrombou uma porta de acesso à sala administrativa aos chutes. Ele entrou e pegou cerca de R$ 12 mil que estavam em cima de uma mesa. Logo depois ele fugiu.

Segundo a PM, o carro utilizado no roubo foi achado abandonado em uma rua do Bairro Ipanema. O veículo foi removido para um pátio credenciado e a perícia foi acionada.

As equipes seguem em diligências para identificar, localizar e prender os envolvidos no roubo.