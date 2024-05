Um motociclista de 73 anos morreu depois de bater em um carro na BR-265, em São João del-Rei, na noite dessa segunda-feira (27).

Quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) chegou ao local, no km 250, encontrou o idos sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a PMRv, o motorista do carro, de 43 anos, contou que seguia pela rodovia no sentido São João del-Rei/Barroso quando a moto entrou repentinamente na via, saindo de um trevo. Ele não conseguiu frear o carro a tempo e colidiu com a moto.

Ele afirmou que havia grande fluxo de veículos nos dois sentidos da pista e só conseguiu parar mais à frente do local do acidente. O homem passou por teste de bafômetro, que não acusou o consumo de álcool.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em São João del-Rei por uam funerária.

Os veículos envolvidos no acidente estavam em situação regular e foram liberados pela polícia.



Tags:

acidente | Morre | Motociclista