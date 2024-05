Um homem, sem idade revelada, foi detido na manhã desta terça-feira (28) em Santa Rita de Jacutinga. Cocaína, maconha e mais de R$ 3.500 em dinheiro foram apreendidos.

As polícias Militar e Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela comarca de Rio Preto no endereço do suspeito, na Rua José Anisio Cunha, no Morro Vantuil. Dentro e nos arredores da casa, e em um veículo, com a ajuda dos cães Brasão e Ária, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), os policiais encontraram os seguintes materiais:

38 papelotes de cocaína



3 tabletes de maconha



R$ 3.607.05 em dinheiro

O homem recebeu voz de prisão por suspeita de tráfico de drogas e foi encaminhado para a Delegacia.