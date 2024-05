Na manhã dessa segunda-feira (27), a Polícia Militar (PM) localizou seis pedras de crack, uma delas escondida em um padrão de energia, durante mandado de busca e apreensão no Bairro Jardim Bandeirantes, em Barroso. Um jovem de 18 anos foi preso.

Segundo a ocorrência, o jovem, que estava na situação de foragido do Centro de Internação de Juiz de Fora, foi localizado perto da própria casa. Quando percebeu a presença policial, ele entrou em um comércio local na intenção de não ser visto. Porém, ele foi abordado e submetido a busca pessoal, não sendo localizado nada de ilícito com o mesmo.

Com isso, os militares iniciaram as buscas na casa do jovem, onde localizaram uma pedra de crack no padrão de energia, outras cinco no interior da residência, três vasos de plantas de maconha, R$ 10,00 em dinheiro, um celular e uma folha com anotações relativas ao tráfico de drogas.

O jovem foi levado à Delegacia de Polícia e os materiais foram apreendidos.

Barroso