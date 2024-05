Um homem de 31 anos foi condenado pela Justiça a 29 anos e quatro meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por participação no homicídio de um jovem, de 21 anos, ocorrido em fevereiro de 2022, em Sereno, Distrito de Cataguases, na Zona da Mata mineira. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), órgão que conseguiu a condenação, o crime foi "cometido em ação típica de grupo de extermínio, o que motivou aumento de pena, além de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima".

Sobre o caso

De acordo com as investigações, na manhã do dia 13 de fevereiro de 2022, o grupo integrado pelo condenado reuniu-se e seguiu na direção da casa da namorada do jovem. Foi apurado que o grupo foi acionado por um casal morador de apartamento vizinho, que solicitou a realização de justiçamento, em função do furto de uma moto pertencente ao casal, praticado, na noite anterior, pelo irmão da namorada da vítima.

No local, como o autor do furto da moto não se encontrava, o jovem, então, "tornou-se o alvo e foi morto a golpes de porrete, socos e chutes", relata a documentação. O grupo criminoso era composto por seis pessoas - três deles são adolescentes, também condenados.

O MPMG informou, por meio de nota, que ainda está pendente o julgamento de dois executores materiais e do casal apontado como mandante do homicídio, pois o processo foi desmembrado. Todos estão presos preventivamente e os menores, internados.

O julgamento, realizado no Tribunal do Júri de Cataguases, teve a participação, em plenário, como assistente de acusação, da mãe da vítima.

A sentença também condenou o réu, de 31 anos, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$100 mil.