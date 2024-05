O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno, o Projeto de Lei 68/23, de autoria do deputado Grego da Fundação (PMN) que beneficia 57 municípios do Vale do Piranga, Zona da Mata, tendo Presidente Bernardes como município-sede.



A proposta institui o Polo da Cachaça do Vale do Piranga com o objetivo de reconhecer a importância da cachaça artesanal produzida na região do vale do Rio Piranga para Minas Gerais, tendo em vista que uma das características distintivas da região é a profusão de cachaçarias e destilarias tradicionais nela estabelecidas, o que poderia funcionar como mecanismo indutor do turismo regional.

O deputado Grego da Fundação destaca que Minas Gerais é o maior produtor de cachaça do Brasil com 40% da produção nacional concentrada no Estado. “Na Zona da Mata temos bons alambiques e excelentes produções, por isso a nossa intenção com o projeto de lei é fortalecer a cadeia produtiva da cachaça; promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao setor e incentivar a industrialização e a comercialização de cachaça nos municípios integrantes do polo”, explica o deputado.

A proposta prevê que essas ações sejam realizadas em articulação com representantes dos produtores e de demais entidades privadas ligadas à produção e à comercialização dos bens e serviços do polo e, ainda, que os órgãos competentes orientem seus produtores em etapa anterior ao processo de produção e de regularização de alambiques. O texto segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).