De 31 de maio a 22 de julho, a cidade de Cataguases receberá o projeto itinerante OdontoSesc. Dedicada à assistência odontológica, a Unidade Móvel do Sesc em Minas ficará instalada na Praça Simão José Silva, conhecida como Praça da Policlínica, e disponibilizará procedimentos clínicos de baixa e média complexidade para aproximadamente 130 pacientes.

Os atendimentos são direcionados, preferencialmente, para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além da comunidade local, que aguarda na lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases e pacientes cadastrados pelo Sindicato do Comércio de Cataguases.

Com 18 metros de comprimento, a carreta OdontoSesc é equipada com quatro consultórios odontológicos completos, com área de escovação supervisionada, sala de esterilização e sala de raio-X para pacientes em atendimento. Oferecendo acessibilidade e climatização, a unidade dispõe ainda de sistema de esterilização de ar ambiente e rotinas de biossegurança. Nesta edição, os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Ao cuidar da saúde bucal, mais do que tratar patologias bucais, a iniciativa trabalha para poder devolver o sorriso ao rosto da população atendida, que muitas vezes é carente do tratamento odontológico. Ao contribuir para o aumento de sua autoestima, o atendimento pode promover reposicionamento desses indivíduos em suas relações sociais, profissionais e até mesmo afetivas.

Além disso, são desenvolvidas atividades complementares de educação em saúde, por meio do compartilhamento de orientações individuais voltadas à manutenção da saúde bucal dos pacientes, o que os incentiva a se tornarem multiplicadores das boas práticas.

Serviços disponíveis

Serão oferecidos diversos serviços, incluindo:

Remoção de cáries e restaurações;

Extrações (cirurgias) simples;

Tratamento de canal de dentes anteriores e posteriores (casos avaliados pela equipe Sesc);

Raspagem e profilaxia (limpeza);

Radiografias odontológicas, quando necessárias para pacientes em tratamento na própria Unidade Móvel;

Identificação e encaminhamento, para atendimento especializado indicado pelos parceiros, de casos de patologias bucais e alterações sistêmicas.



A ação é uma realização do Sesc em Minas, em parceria com Sindicato do Comércio de Cataguases e Prefeitura Municipal de Cataguases, a partir de uma solicitação Sindicato do Comércio de Cataguases.