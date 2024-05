Cinco minicelulares foram encontrados dentro de um pacote de biscoito enviado por Sedex para um detento que está no presídio de São João del-Rei, na quarta-feira (29). O nome da esposa do preso constava no remetente do pacote.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o material foi encontrado por policiais penais. Além dos aparelhos, os falsos biscoitos levavam cinco chips e cinco postas de cabo USB.

O material foi apreendido antes de chegar ao detento, durante os procedimentos de padrão de segurança para a entrada de produtos na unidade prisional.

FOTO: Sejusp - Minicelulares em pacotes de biscoito em presídio em São João del-Rei

“A direção da unidade prisional realizou o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e encaminhou o material apreendido, bem como o preso, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade”, disse a Sejusp em nota.

Além disso, foi aberto um processo administrativo para o detento, por falta disciplinar grave, que também poderá responder criminalmente.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá averiguar se o remetente foi realmente a esposa do detento, como consta no pacote do Sedex.