O depósito de um supermercado em Muriaé pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (31). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h30 e chegou ao local com início logo no início. As chamas foram combatidas rapidamente e não causaram maiores prejuízos ao estabelecimento.

A área interna da loja do supermercado não foi atingida, pois o incêndio ficou confinado em um local externo ao salão do supermercado, utilizado como depósito.

Testemunhas informaram aos bombeiros que o incêndio começou em uma máquina de levar pisos à bateria, que carregava no local. As chamas se espalharam para alguns materiais que estavam perto do equipamento.