Uma carga com cerca de 152 kg de haxixe que seria entregue a uma empresa importadora sediada em Juiz de Fora foi apreendida pela Polícia Federal (PF) e a Receita Federal, na quarta-feira (29). Foi a maior apreensão em carga estrangeira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins.

O nome da importadora em Juiz de Fora não foi revelado.

Durante a fiscalização, aproximadamente 152 kg da droga foram achados em caixas metálicas. Os entorpecentes estavam misturados a outras mercadorias de origem estrangeira.

Com a apreensão no Aeroporto de Confins, a Receita Federal rastreou outra carga que estava no Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, que tinha a mesma importadora como destinatária.

A reportagem perguntou à PF a quantidade de droga encontrada no aeroporto da região e aguarda retorno.

FOTO: Polícia Federal - Carga de haxixe apreendida pela PF e Receita Federal

Foram levados para Belo Horizonte dois caminhões, escoltados pela PF, com mercadorias. Foram 39 toneladas de produtos estrangeiros com fortes indícios de importação irregular e, misturado a eles, 152 kg de haxixe.

A carga, entre mercadorias e a droga, foi avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões.