Estão abertas, até a próxima segunda-feira (3), as inscrições para o Programa de Apoio Pré-Universitário (Pré-Uni), o cursinho pré-vestibular gratuito oferecido pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Segundo a instituição, a oportunidade oferece aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ministradas por estudantes de graduação e pós-graduação da UFLA. As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 21h45, no câmpus universitário.

Podem se candidatar às vagas jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, oriundos de escolas públicas e residentes em Lavras. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário on-line, que também pode ser acessado pelo QR Code disponível na imagem de divulgação do programa.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail preuni.proec@ufla.br ou pelo WhatsApp: (35) 99272-0177.