Muriaé alcançou o 3º lugar geral na edição 2024 do Ranking Cidades Amigas do 5G, divulgado pela Conexis Brasil Digital. O município também foi o melhor classificado da região Sudeste do Brasil, resultado de uma atualização na legislação local em 2022, que a alinhou à Lei Geral de Antenas.

A cerimônia de premiação ocorreu na última semana, segunda-feira (20), na sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. O evento contou com a presença do ministro Juscelino Filho e do presidente da Anatel, Carlos Baigorri. Keyla Vieira, funcionária da Coluna Esplanada, representou Muriaé na ocasião.



Critérios de Avaliação

O Ranking Cidades Amigas do 5G identifica os municípios que mais incentivam a conectividade entre os 326 maiores do Brasil em termos de população. A classificação considera a adequação da legislação municipal à Lei Geral de Antenas, além de avaliar a burocracia enfrentada pelas empresas para instalar antenas, o prazo para a autorização e os custos envolvidos.



Desempenho de Muriaé

Nesse sentido, segundo a Prefeitura de Muriaé, o município se destacou por incorporar na sua legislação elementos que facilitam a implantação da conectividade. A cidade garantiu um prazo de até 60 dias para a autorização de instalações, centralizou e simplificou procedimentos administrativos, definiu claramente os processos e a documentação necessária, e estabeleceu taxas proporcionais ao custo real do licenciamento municipal.