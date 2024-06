Um carro pegou fogo na noite dessa sexta-feira (31) em Tiradentes. Veículo estava ao lado do muro de uma pousada e colocava o imóvel em risco. O local não foi atingido e ninguém ficou ferido.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o carro estava parcialmente tomado pelas chamas. Foi preciso usar uma linha de mangueiras de combate a incêndios para conter o fogo.

"No momento da nossa chegada, o carro ainda estava com chamas muito altas. O atendimento rápido foi fundamental para evitar que o fogo se espalhasse por todo o veículo. Além disso, o automóvel estava ao lado do muro de uma pousada e as chamas também colocavam em risco este imóvel", explicou o chefe da equipe que atendeu a ocorrência, sargento Ávila.

Segundo o militar, o responsável pelo carro não estava no local, o que dificulta a identificação das causas do incêndio.

"Não foi possível saber se o carro estava em movimento quando o fogo começou ou mesmo se foi algo intencional. A Polícia Militar foi acionada e ficou responsável por averiguar a situação".