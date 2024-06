A Polícia Militar (PM) foi acionada no fim da manhã da última quinta-feira (30), no Distrito de São Sebastião da Vitória, pelo proprietário do comércio.

O homem de 54 anos contou aos militares que R$ 80 mil que estavam guardados em um cômodo nos fundos do estabelecimento, dentro de uma gaveta da escrivaninha.

A PM não identificou sinais de arrombamento no local. A suspeita é que, provavelmente, a porta do cômodo foi aberta com o uso da própria chave, ou outro meio fraudulento. Após o furto, o ladrão trancou a porta novamente ao sair.

O proprietário do comércio disse ainda que um homem esteve no estabelecimento e fez o uso de bebida alcoólica. Ele seria um ex-presidiário que foi internado em uma clínica de reabilitação de São João del-Rei, e estaria no distrito para fazer um serviço em uma propriedade rural.

Até o momento ninguém foi detido.