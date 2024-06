Um homem de 35 anos foi agredido e esfaqueado pelo próprio cunhado, de 27 anos, na manhã desse domingo (2), em Barbacena. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar (PM) caída no chão do Bairro Monte Mário, ensanguentada.

Aos militares, o homem contou que foi até a casa da sogra para buscar algumas roupas e, neste momento, teria sido agredido pelo cunhado com um pedaço de madeira. Quando o objeto se quebrou, o rapaz pegou uma faca e atingiu o cunhado.

Na casa do autor, o jovem disse que estava no imóvel com a mãe e a irmã quando o cunhado chegou. Segundo o autor, a vítima estava alterada e fazia barulho no portão social da residência. Quando parecia que o homem chutaria a porta da cozinha, o rapaz foi para a parte externa da casa e bateu na cabeça do cunhado com um pedaço de madeira.

A briga seguiu para a rua do bairro e as agressões continuaram até o pedaço de madeira se quebrar. Segundo a PM, o autor da facada contou que pensou em voltar para a casa, mas ao ver que o cunhado estava com duas pedras na mão, pegou uma faca que estava na cintura e mandou o homem ir embora.

O homem não obedeceu e partiu para cima do cunhado, sendo atingido com golpes de faca. O jovem foi detido.

A vítima foi encaminhada para o hospital e uma pequena quantidade de substância esverdeada foi encontrada com o homem, mas por causa do estado físico, a PM informou que não foi possível tomar as medidas cabíveis. O nome do homem não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.