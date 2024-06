Um jovem de 22 anos foi baleado na porta de casa na madrugada da última quinta-feira (30), em Bom Jardim de Minas. O suspeito, um rapaz de 23 anos, teria batido na porta residência e atirado assim que foi atendido.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi atingido na mão, no peito, na clavícula e na virilha. Ele foi levado do Hospital São João Batista para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o suspeito do crime bateu na porta da casa da vítima que, ao atender, foi atingida com tiros. O autor é conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Outras duas pessoas estavam com o atirador e ficaram do lado oposto da rua.

No local do crime os policiais encontraram quatro cartuchos deflagrados de calibre. 380; e um projétil, do mesmo calibre. O material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia.

Buscas pelos envolvidos

Durante as buscas pelo autor do crime, a PM recebeu informações preliminares apontaram que ele estaria em um táxi, em fuga para o Rio de Janeiro.

As polícias dos municípios no trajeto foram informadas com a intenção do veículo ser abordado, mas o táxi não foi localizado.

Foram feitos levantamentos e os militares identificaram o motorista do táxi, um idoso de 60 anos, que recebeu uma ligação do autor para levá-lo até Juiz de Fora.

A PM da cidade recebeu informações sobre o caso para que as diligências continuem na cidade, pois um familiar do suspeito dos disparos moraria no Bairro Jóquei Clube, destino da corrida.

Até o momento ninguém foi detido.



