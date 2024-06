Um carro capotou na BR-267 e o motorista fugiu na tarde desse domingo (2), em Leopoldina. Seis pessoas estavam no veículo, sendo duas crianças.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), populares contaram que o condutor estaria sob efeito de álcool. Não há mais informações sobre o motorista do carro que não foi encontrado no local depois do acidente.

Quando a equipe chegou ao local do acidente, no km 10,0 da rodovia, os policiais constataram marcas e vestígios de que o motorista do carro, que seguia no sentido Leopoldina/Argirita, perdeu o controle da direção na reta, saiu da pista e capotou.

A companheira do motorista tinha lesões leves. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um adolescente de 13 anos tinha dores na cervical; uma vítima, de idade não informada, tinha fratura no punho; uma criança de 1 ano e 7 meses que estava no colo da irmã não tinha sinais de fratura, mas foi levado para mais exames na Casa de Caridade de Leopoldina.

A Samu disse ainda que a mãe e outra criança recusaram atendimento hospitalar, foram atendidos no local e liberados.

