A Operação Corpus Christi 2024, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), terminou com uma redução de 60% no número de mortes nas rodovias federais de Minas Gerais em comparação com o ano anterior. Segundo a corporação, ela teve início na madrugada de quarta-feira (29) e se encerrou às 23h59 desse domingo (2), com o objetivo de aumentar a segurança nas estradas durante o feriado prolongado.

Cerca de 11.972 pessoas e 11.590 veículos foram fiscalizados, resultando na apreensão de 197 veículos por diversas irregularidades.

Ao todo, foram 5.906 veículos flagrados pelos radares por alta velocidade, 731 motoristas autuados por ultrapassagens proibidas e 547 pessoas encontradas sem cinto de segurança. Além disso, foram registrados 103 casos de motoristas dirigindo sob efeito de álcool, dos quais dois foram presos por embriaguez ao volante.

Já em relação aos acidentes, a PRF apontou uma significativa diminuição no número de mortes em comparação ao ano passado, representando uma queda de 60%. Houveram registros de 118 acidentes, resultando em 136 pessoas feridas e seis mortes.



Combate ao Crime

A PRF também intensificou as ações de combate ao crime durante a operação. Foram apreendidos aproximadamente 100 kg de maconha, recuperados quatro veículos roubados ou furtados e 26 pessoas foram detidas por diversos crimes, incluindo infrações de trânsito.

