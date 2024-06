Na manhã desse domingo (2), a Polícia Militar foi acionada no Bairro Monte Mário, em Barbacena, após receber relatos de que havia uma pessoa ensanguentada e caída na rua, vítima de esfaqueamento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima, um homem de 35 anos, que informou aos policiais que o autor das agressões seria seu cunhado, jovem de 27 anos.

Ainda segundo o relato, o homem estava na casa da sogra para buscar algumas roupas quando seu cunhado o agrediu com um pedaço de madeira. Quando a madeira se quebrou, o agressor então utilizou uma faca para desferir golpes contra ele. Os policiais se deslocaram até a residência do autor, onde foram recebidos por ele.

O agressor alegou que estava em casa com sua mãe e sua irmã, quando a vítima chegou ao local de maneira agressiva, batendo no portão e aparentando querer invadir a residência. Ele afirmou que, ao perceber que a vítima parecia estar prestes a chutar a porta da cozinha, ele saiu e a agrediu com um pedaço de madeira. A briga continuou na rua, onde o autor continuou as agressões até que o objeto se quebrasse. Diante da recusa da vítima em se retirar do local, mesmo após o autor ordenar, este pegou uma faca que carregava consigo e "desferiu os golpes em legítima defesa". O autor foi detido e a vítima foi encaminhada para atendimento médico.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pequena quantidade de substância esverdeada com a vítima, porém, devido ao seu estado físico, não foi possível tomar as medidas cabíveis devido à sua condição.