Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite dessa segunda-feira (3) em São João del-Rei. Durante as diligências, a Polícia Militar (PM) encontrou drogas na casa onde o menor ferido foi encontrado.

A PM fazia patrulhamento pelo Bairro Lombão quando ouviu vários tiros e forma informados que os disparos teriam sido feitos de dentro de um carro.

Foram feitas buscas e o veículo foi visto estacionado em frente a uma casa no Bairro Matosinhos. Neste momento, uma pessoa desembarcou e entrou no imóvel. Logo depois o carro arrancou bruscamente e saiu do local.

Marcas de tiro

Os policiais conseguiram abordar o carro e dentro do veículo estava um adolescente de 16 anos e um jovem de 18. As equipes verificaram que o automóvel tinha diversas perfurações de tiros em locais como o vidro traseiro, lateral esquerda e na placa traseira.

Os militares então seguiram para a casa onde uma pessoa tinha entrado. No imóvel, um adolescente de 17 anos foi encontrado ferido com tiro. Ele foi socorrido, atendido e liberado em seguida.

Informações apontam que a vítima estava com o outro adolescente no carro e que, ao passar por uma rua do Bairro Bom Pastor, viram uma pessoa com as mãos no bolso da blusa. Ao passarem pelo suspeito, ouviram vários disparos. O jovem de 18 anos ainda não estava no carro, ele embarcou no caminho para a residência.

Outras pessoas estavam na casa onde o adolescente foi encontrado. Durante buscas no imóvel os policiais encontraram 133 pedras de crack prontas para a venda, um tablete de maconha e cinco papelotes de cocaína.

Depois da ocorrência, a Central de Operações recebeu informações que o carro foi para o local e os ocupantes iriam atirar contra um jovem de 22 anos. Ao ver o veículo, o rapaz disparou contra o automóvel.

Este jovem foi procurado em casa, mas não foi localizado. Os outros suspeitos envolvidos na ocorrência foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O carro foi removido para um pátio credenciado.