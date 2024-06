Dois jovens, de 26 e 27 anos, suspeitos de envolvimento na morte de um homem de 40 anos a pauladas, em abril deste ano, foram presos pela Polícia Civil em Muriaé nessa segunda-feira (3). Papelotes de cocaína foram apreendidos durante a operação.

A vítima foi encontrada caída e inconsciente na calçada do Bairro Vermelho II e socorrida em seguida, mas morreu no Hospital São Paulo.

Durante a operação dessa segunda foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão. Os mandados foram cumpridos nos bairros Vermelho II e Residencial Nova Muriaé, e 12 papelotes de cocaína foram apreendidos.

Um terceiro suspeito de envolvimento no crime, um rapaz de 22 anos, está foragido.

Investigação e mandante

As apurações da Polícia Civil apontaram que o homem foi morto a pauladas dentro de casa por traficantes locais. Eles alegam que o homem estaria agredindo o enteado, contudo o fato não foi confirmado pelas investigações.

O delegado responsável pelo caso, Glaydson de Souza Ferreira, afirmou que o crime foi ordenado pelo investigado de 26 anos, que seria irmão do chefe do tráfico local e um dos gerentes do narcotráfico na região.

"O investigado ordenou o ataque em razão de reclamações de moradores locais sobre as supostas agressões que a vítima teria realizado contra o enteado", afirmou o delegado.

A Polícia Civil disse ainda que identificou outros dois suspeitos, de 22 e 27 anos, como sendo os responsáveis pelos golpes que mataram a vítima.

"O tráfico no condomínio Nova Muriaé busca substituir o poder do Estado, atuando como um estado paralelo na resolução de conflitos. Durante a ação no bairro, novamente, um morador foi agredido por traficantes do bairro por estar discutindo com a esposa, o que motivou nossa intervenção a fim de evitar outro homicídio. Os criminosos buscam, com essas ações, evitar o deslocamento de viaturas da polícia para o local e se fortalecer perante a comunidade como um poder paralelo", finalizou o delegado.

As investigações continuam e os suspeitos presos estão à disposição da Justiça.



