Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizou a Operação Vênus, visando combater o tráfico de drogas e uma organização criminosa em Bom Jardim de Minas e região. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por envolvimento com tráfico durante a ação.

Segundo a PCMG, a operação foi motivada por denúncias de atividades ilícitas em uma casa de prostituição na cidade. Durante a ação, as forças de segurança cumpriram mandados de busca em dois locais distintos. Foram apreendidas nove barras prensadas de uma substância análoga à maconha e quatro pinos contendo uma substância semelhante à cocaína. Além das drogas, os policiais apreenderam um equipamento de vigilância por câmeras, um celular e outros materiais que poderão auxiliar nas investigações.

O homem preso foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

O delegado responsável pela operação, Lucas Terrão, destacou a importância da ação conjunta entre as forças de segurança e reiterou o compromisso da PCMG no combate à criminalidade. “A Polícia Civil continua empenhada em combater o tráfico de drogas e desmantelar organizações criminosas, visando proporcionar mais segurança e tranquilidade à população”, afirmou. Ele também mencionou que as investigações continuarão para identificar outros possíveis envolvidos e a extensão das atividades criminosas na região.

