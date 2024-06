Na manhã desta terça-feira (4), um homem, ainda sem idade identificada, morreu após ficar preso em uma máquina de cortar de cana na Rodovia MG-353, km 98, em Goianá. O Corpo de Bombeiros foi acionado no período da manhã para atender a ocorrência, após solicitação de apoio de um médico do município.

Os Bombeiros retiraram a vítima da máquina, mas o óbito foi constatado no local pelo médico da ambulância da cidade. As polícias Militar (PMMG) e Civil (PCMG) foram acionadas para realizar as devidas providências. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.