Três homens, de 31 e 47 anos, e um jovem de 28 anos foram detidos com uma carga de café na noite dessa terça-feira (4), na BR-116, em Leopoldina. Os sacos de café foram saqueados após uma carreta tombar na rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã de terça no km 776 da pista. Na ocasião, o motorista teve lesões pelo corpo e foi conduzido para um hospital em Leopoldina. O nome dele não foi revelado.

Por volta da 20h, a PRF abordou um caminhão e um carro que estava junto com o veículo, e dava apoio à condução da carga saqueada.

No baú do caminhão os policiais encontraram 60 sacos com grãos de café. A carga seguia da Manhuaçu para o Rio de Janeiro, onde seria exportado.

Quatro homens foram detidos: dois estavam no caminhão e outros dois no carro. Os detidos e a carga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Leopoldina. Os veículos foram levados para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG).