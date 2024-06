Barras de maconha, pinos de cocaína e um equipamento utilizado para vigilância por câmeras foram apreendidos durante a Operação “Vênus”, em uma casa de prostituição, e arredores, na zona rural de Bom Jardim de Minas, na manhã dessa terça-feira (4).

A ação feita pelas polícias Civil e Militar foi realizada para combater e reprimir o tráfico de drogas e crime organizado.

No estabelecimento que fica no km 02 315 da MG-457, na zona rural, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra uma mulher de 46 anos. Ela não estava no local no momento da ação.

Durante buscas na casa de prostituição e nos arredores, os policiais encontraram nove barras prensadas de maconha, quatro pinos de cocaína, um gravador digital e um celular. Dias antes, a PM recebeu denúncias de que os entorpecentes estariam, possivelmente, enterrados próximos a um bambuzal.

Em outro endereço da mulher, os policiais localizaram um homem de 42 anos, que seria mais um proprietário do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para o sistema prisional.

“A Polícia Civil continua empenhada em combater o tráfico de drogas e desmantelar organizações criminosas, visando proporcionar mais segurança e tranquilidade à população. As investigações vão prosseguir para identificar outros possíveis envolvidos e a extensão das atividades criminosas na região”, disse o delegado responsável pela operação, Lucas Terrão.