Um idoso de 70 anos morreu atropelado na BR-267, entre Olaria e Lima Duarte, no fim da tarde dessa terça-feira (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete atropelou o idoso no km 177 da rodovia. Contudo, não há mais detalhes do acidente até o momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando a equipe chegou ao local o idoso estava em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação cardiopulmonar por 40 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu.

Segundo o Samu, ele estava politraumatizado com sinais de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).

A perícia foi acionada e fez os trabalhos de rotina.



