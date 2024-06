A Secretaria Municipal de Saúde de Santos Dumont anunciou que neste sábado (8), será realizada uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil, destinada a crianças menores de 5 anos. Além disso, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Os pais e responsáveis devem levar as crianças às unidades de saúde, ao Centro de Imunização ao lado do SAMU, ou à banca de vacinação no calçadão. O horário de atendimento será das 8h às 17h. Para vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinas, CPF ou Cartão SUS.

A campanha visa proteger as crianças contra a poliomielite, uma doença grave que pode causar paralisia permanente, e também reforçar a importância de manter as imunizações em dia para a prevenção de várias outras doenças.