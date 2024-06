Um motorista de 43 anos ficou levemente ferimento após uma carreta carregada com queijos e produtos lácteos tombar na BR-116, em Leopoldina, na tarde dessa quarta-feira (5).

A dinâmica do acidente não foi revelada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 776,2 e a carga do veículo era de Governador Valadares e tinha como destino a região da capital do estado do Rio de Janeiro.

Enquanto fazia o atendimento da ocorrência, a PRF afirma que cerca de 30 pessoas se aglomeraram no local, arrombaram o baú frigorífico e saquearam a carga.



Tags:

acidente