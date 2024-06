Uma batida entre dois caminhões na BR-267, na noite dessa quarta-feira (5), deixou um motorista morto em Bom Jardim de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram lateralmente.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, perto do km 200, um dos caminhões estava capotado com as rodas para cima. O motorista foi ejetado e estava a cerca de 10 metros do veículo, já sem vida.

O condutor, sem idade revelada, sofreu politraumas e Traumatismo Crânio Encefálico (TCE). A PRF não encontrou a documentação da vítima e ainda não tinha sido possível a identificação.

O motorista do outro caminhão, que também estava tombado, não se feriu, assim como o ajudante que estava no veículo.



