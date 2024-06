O suspeito de matar um sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi encontrado e detido na tarde desta quinta-feira (6) em Muriaé. A operação conjunta foi realizada pelas polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Segundo a ocorrência, o homem, de 39 anos, estava na lista dos mais procurados do Disque-Denúncia por ser integrante de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e por ser suspeito dos homicídios do militar e de um advogado. Ambos os crimes ocorreram no Rio de Janeiro, em 2020.

Ele foi detido no Bairro da Barra, onde estava foragido e trabalhando como empresário em uma loja de celulares. Após ser levado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Muriaé, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional fluminense.