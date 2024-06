Um cachorro se escondeu debaixo de uma cama para fugir de um incêndio em Conselheiro Lafaiete, na tarde dessa quinta-feira (6). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no Bairro Siderúrgico e rapidamente a origem do fogo foi localizada, que começou em um colchão em um dos quartos. As chamas foram contidas e os militares impediram que o incêndio se espalhasse pelo imóvel.

Durante o combate às chamas, os bombeiros acharam um cão escondido debaixo de uma cama no mesmo quarto onde o incêndio começou. O cachorro estava assustado e cercado pela fumaça, mas foi resgatado com segurança e passa bem, segundo os militares.

As causas do incêndio serão investigadas.