A sede Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), em São João del-Rei, pegou fogo e quatro dormitórios foram atingidos na manhã dessa quinta-feira (6). Ninguém ficou ferido.

A instituição fica às margens da BR-265 e acolhe internos do sistema prisional que estão em processo de reintegração à sociedade. A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e aguarda retorno.

Dos seis dormitórios do setor masculinos do imóvel, quatro foram atingidos pelas chamas. Os trabalhos de combate ao incêndio e rescaldo duraram cerca de quatro horas.

"Fomos acionados próximo das seis horas da manhã. Quando chegamos, nos deparamos com um incêndio de grandes proporções que tomava diversos dormitórios no piso superior do imóvel. As chamas atingiram uma grande quantidade de móveis, como camas com colchões e armários, o que tornou seu controle ainda mais complicado", explicou o sargento Adenir, chefe da equipe dos bombeiros que atendeu a ocorrência.

O sargento afirmou que o fogo causou diversos danos estruturais aos cômodos atingidos e também os que ficam no piso inferior, onde funciona a Apac feminina. A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições do imóvel.

"Devido à proporção das chamas e extensão da área atingida, abre-se a possibilidade de ter sido algo intencional, mas nenhuma possibilidade pode ser descartada. A Perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou avaliação do local para tentar identificar o que causou o incêndio", finalizou o sargento.

A reportagem procurou a Defesa Civil e a Polícia Civil e aguarda retorno.