Na noite de sexta-feira (7), um carro pegou fogo no Bairro Tejuco, em São João del-Rei. Como o automóvel estava em frente a uma casa, o fogo alto atingiu a fachada do imóvel, vindo a queimar a parede e parte de um portão de madeira. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para enfrentar as chamas, foi necessário iniciar o combate na lateral próxima à parede da casa para evitar que o fogo se espalhasse para o imóvel. "Incêndios deste tipo se espalham muito rapidamente e são de difícil controle devido à natureza dos materiais que constituem um automóvel. Por isso, é necessário um combate bastante eficiente e um rescaldo muito minucioso", informou o sargento Brighenti.

A proprietária do veículo relatou aos bombeiros que percebeu fumaça na parte dianteira do carro enquanto dirigia. A suspeita inicial é de uma pane no sistema elétrico ou mecânico, mas, ainda conforme o sargento, somente uma perícia técnica poderá determinar a causa exata do incêndio.



