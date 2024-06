Dois motoristas, um homem e uma mulher sem idades identificadas, morreram após uma colisão entre três carros na BR-267, estrada localizada entre as cidades de Bicas e Maripá de Minas. Três passageiros ficaram feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para atender a ocorrência, uma testemunha relatou que um dos carros atingiu a lateral do segundo veículo, fazendo com que esse perdesse o controle e saísse da pista. Os motoristas desses dois carros morreram no local. A mulher ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pela corporação.

No momento do acidente, havia ainda outros três passageiros no primeiro veículo, que foram conduzidos a um hospital em Bicas por uma ambulância municipal.

Com relação ao terceiro veículo envolvido, o próprio condutor relatou que seguia logo atrás do primeiro carro. Devido à serração baixa, ele tentou desviar no momento da colisão, mas não conseguiu e bateu na traseira do veículo. Nele havia duas pessoas que não tiveram ferimentos

A pista foi interditada parcialmente e já se encontra liberada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente na ocorrência.