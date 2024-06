Após denúncias de condições inadequadas de saúde e segurança no trabalho, o frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos, localizado em Ubá, assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT).



A reportagem procurou a empresa sobre a assinatura e aguarda retorno.

Segundo o MPT, o frigorífico tem cerca de 300 trabalhadores. Com a assinatura do TAC, o empregador assumiu diversas obrigações que, conforme o MPT, proporcionarão um ambiente laboral mais saudável e seguro, tais como instalar sistemas de segurança em zonas de perigo de equipamentos, além de utilizar máquinas com dispositivos de partida, acionamento e parada adequados às normas regulamentadoras vigentes.

A Cruzeiro o Sul Alimentos também se comprometeu em adotar medidas de prevenção de incêndios.

A empresa terá até o dia 5 de dezembro de 2024 para se adequar à maioria das cláusulas do TAC. Caso não haja cumprimento das medidas assinadas, o frigorífico está sujeito ao pagamento de R$ 5 mil de multa por item descumprido e a cada eventual constatação de irregularidade.

O MPT ressaltou ainda que oficiou o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre as denúncias e o TAC assinado.