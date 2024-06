Uma oficina de bicicletas teve peças e materiais furtados avaliados em cerca de R$ 12 mil no Bairro Cerrado, em São Tiago. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (8) e dez adolescentes estariam envolvidos no crime.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo proprietário da residência, um homem de 32 anos. Ele contou que mora em São João del-Rei e que não ia no imóvel em São Tiago já há alguns dias.

Ele encontrou a casa arrombada e os objetos da oficina furtados, como peças, capacetes e ferramentas avaliados em cerca de R$ 12 mil.

A homem contou que, em data anterior, havia algumas pessoas em um salão de festa que fica ao lado da residência e que teriam tentado acessar a casa.

Os envolvidos no furto seriam menores de idade e, ao tomarem conhecimento do fato, procuraram o homem para devolver os objetos que foram entregues à PM. O material furtado foi encaminhado para a Polícia Civil para as demais providências e serão devolvidas ao proprietário.

Conforme levantamentos da PM, cerca de dez menores de idade participaram do furto. O proprietário foi orientado a fazer uma conferência do material e fazer uma lista de todo material furtado.