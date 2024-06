Dois homens, de 30 e 53 anos, foram baleados durante uma confraternização na Rua Lions, no Bairro Corte Grande, em Ubá, no início da noite desse domingo (9).

Uma das vítimas, o homem de 30 anos, disse para a Polícia Militar (PM) que estava na festa com cerca de 10 pessoas quando duas pessoas chegaram em uma moto. O carona desceu do veículo e atirou quatro vezes na direção da vítima.

Um dos disparos atingiu o joelho do homem de 30 anos. Outros dois tiros acertaram a segunda vítima, de 53 anos, na região lombar e no antebraço. Ele foi socorrido e estava internado em estado grave, segundo a PM. O homem mais novo não corria risco de morte.

As duas vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Isabel.

Depois do crime, o suposto atirador fugiu do local e é procurado pelos militares. Segundo a PM, ele tem 18 anos e é conhecido no meio policial por ter diversas passagens, entre elas de outros homicídios.

Caso alguém tenha informações sobre o crime, ligar para o 181 ou 190.