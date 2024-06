Uma mulher de 41 anos morreu depois de cair da bicicleta em um barranco e bater com a cabeça no Bairro São José, em Rodeiro, na manhã do último sábado (8).

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ao acidente registrado na Rua Domiciano Martins de Paula. No local os policiais encontraram a vítima caída no chão, com um ferimento na cabeça e sem sinais vitais.

Populares disseram aos militares que a mulher estava na bicicleta e descia uma rua com grande inclinação quando perdeu o freio e caiu de um barranco na rua debaixo.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos rotina. Logo depois o corpo foi liberado para a funerária.