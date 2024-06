Na manhã desta segunda-feira (10), um caminhão pegou fogo na MGC-383, em São Brás do Suaçuí, próximo ao km 16 e ao trevo para Jeceaba. O veículo envolvido, utilizado para transporte de queijo, estava sem carga no momento do incidente. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, o caminhão já havia sido completamente consumido pelas chamas quando a equipe chegou. Devido à ausência de sinal de telefone na área, o motorista não conseguiu acionar o socorro imediatamente.

Os bombeiros realizaram o rescaldo para garantir a segurança do local e evitar possíveis reincidências das chamas. A causa do incêndio não foi identificada.