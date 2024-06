Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo da fé é uma potência em Minas Gerais, estado que, se mantém na liderança do crescimento do turismo, superando em 15 vezes a média nacional em fevereiro deste ano.

De acordo com dados do Observatório de Turismo de Minas Gerais, 36% dos viajantes que chegam ao estado têm como principal motivação conhecer locais e festas de riqueza histórico-cultural, incluindo bens e eventos religiosos, gerando uma movimentação econômica de cerca de R$ 5 bilhões por ano.

Em 2024, a segunda edição do programa Minas Santa, um dos propulsores do turismo da fé no estado, motivou uma movimentação turística de 500 mil pessoas no período da Semana Santa. As 660 ações chegaram a cerca de 600 municípios participantes da campanha, posicionando Minas Gerais como o principal destino turístico do país no feriado.

Em Minas Gerais, os viajantes encontram rotas estruturadas especialmente para o turismo da fé. Há diversas opções no estado e os percursos podem ser feitos de carro, a pé, de bike ou a cavalo.

Atualmente são 11 rotas da fé cadastradas no estado: Rota da Peregrinação, Caminho Religioso da Estrada Real (Crer), Caminho da Luz, Caminho da Fé, Caminho de Nhá Chica, Caminhos de Padre Victor, Caminhos de Padre Libério, Santuário da Mãe Rainha, Rota Nos Passos de Dom Viçoso, Caminho das Capelas e Caminhos Franciscanos.

Música e oração

Considerado o maior festival de música e oração da América Latina, o Ore Comigo Music Festival desponta como um dos principais eventos no estado, capaz de movimentar a economia da criatividade e do entretenimento e a ocupação hoteleira em Belo Horizonte, palco da segunda edição.

O encontro de fé e canção acontece no dia 22/6, no Mineirão, e tem apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).

Em 2023, o festival gerou cerca de mil postos de trabalhos diretos, arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos não-perecíveis para doação e reuniu aproximadamente 60 mil pessoas.

A expectativa é que o número seja superado neste ano. Em mais de 12 horas de programação, que terá início às 8h, os principais nomes da cena gospel brasileira – são mais de 45 atrações – se apresentam no Gigante da Pampulha.

Camila Barros, Deive Leonardo, Aline Barros, Bruna Karla, Eli Soares, Isadora Pompeo, Jefferson e Suellen, André Valadão, Antônio Cirilo, Eliel e Midiã Lima, Ezenete Rodrigues, Michele do Pandeiro e Fernandinho, que gravará seu novo projeto, são alguns dos artistas que passarão pelo Mineirão.

O Ore Comigo Music Festival 2024 também trará mais recursos tecnológicos e artísticos para os fãs.

“Estamos preparando o melhor para que o público tenha um evento de excelência, da recepção até a saída. Buscamos excelência na contratação do som, palcos, painéis de led, estruturas de pista, camarim. Além disso, dedicamos esforços em definir valores para ingresso, comida e bebida de forma que tudo ficasse o mais acessível para toda a família”, detalha o idealizador do Ore Comigo, pastor Fábio Lacerda.

