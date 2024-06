Na tarde desta segunda-feira (10), um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões e estofados no município de Ubá. O galpão tem cerca de 8.000 metros quadrados e ninguém ficou ferido.

Em nota publicada no Instagram da fábrica, a empresa Paropas informou que o incêndio ocorreu em parte de um dos galpões da fábrica, que era de laminação de espuma e serraria (madeira). Mesmo com o incidente, a fábrica disse que a produção de colchões, espumação, box e estofados vai continuar.

Ainda conforme os Bombeiros, o incêndio ficou confinado e destruiu cerca de 5.000 m². Foram aplicadas técnicas de resfriamento, ações necessárias para evitar que o calor se propague para os galpões próximos à área atingida, os quais funcionam como depósito de materiais, uma carga altamente inflamável.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Incêndio em fábrica de colchões em Ubá

Os trabalhos dos bombeiros permaneceram durante a noite e nesta quinta-feira (11) o incêndio está em fase final.

"Foi realizado o confinamento de grande quantidade de carga incêndio localizada no último terço do galpão, sendo esta de laminados de madeira, juntamente com o controle de irradiação do calor para não afetar o galpão anexo de produção de espuma com alta carga incêndio e de fácil combustão", explicou o Corpo de Bombeiros.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal e oito caminhões-pipa de empresas e Prefeitura Municipal de Ubá. Foram empenhadas cinco viaturas e 11 Bombeiros.