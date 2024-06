Um homem de 30 anos foi detido após suspeita de dirigir sob influência de drogas na BR-265, em São João del-Rei, nessa segunda-feira (10). Ele fugiu da abordagem policial e foi perseguido pela rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia patrulhamento pela pista quando, na altura do km 266, viu que uma caminhonete não transitava em linha reta. A conduta gerou suspeitas que o motorista poderia estar sob influência de álcool.

O homem recebeu ordem de parado, mas fugiu da abordagem. No km 268 da rodovia, o motorista tentou jogar a viatura policial para fora da pista. Neste momento, os militares observaram que o condutor jogou algo pela janela do carro.

Um pouco à frente, no km 269, o veículo foi alcançado e abordado. A PMRv encontrou maconha no bolso do motorista. O carro tinha forte cheiro da droga e dentro do veículo foi achado um simulacro de arma de pressão (pistola).

Uma equipe voltou ao local onde o homem dispensou algo pela janela do automóvel e encontrou nas margens da rodovia um revólver calibre 38 com a numeração raspada, carregado com seis munições intactas. Outras 21 munições estavam espalhadas pelo acostamento, além de uma barra de maconha.

O motorista foi detido e encaminhado para a Delegacia em São João del-Rei.