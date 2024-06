Um carro e um caminhão bateram de frente na manhã desta terça-feira (11) na MG-135, em Barbacena. Três pessoas morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro teria perdido o freio e invadido a contramão de direção no km 11 da rodovia, batendo de frente contra o caminhão.

O motorista e dois passageiros do carro morreram no local do acidente; não há detalhes sobre as vítimas fatais. A pista ficou interditada em ambos os sentidos para a retiradas dos corpos.

Além da PMRv, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a perícia e a funerária também atenderam a ocorrência.