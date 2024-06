Pelo menos uma pessoa morreu na tarde desta terça-feira (11) em um acidente envolvendo dois carros na BR-116, na altura do Trevo da Neblina, no km 631 em Divino.

Segundo as primeiras informações, os veículos se chocaram após um dos motoristas que estava no carro, atravessar a via. Os outros ocupantes dos veículos, foram socorridos por uma equipe da Eco Riominas. A ocorrência segue em andamento.

Em breve, mais informações.

acidente