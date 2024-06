Uma idosa de 73 anos esqueceu uma panela acesa e causou uma densa fumaça no apartamento que mora na tarde dessa terça-feira (11), em São João del-Rei. Ela ficou presa no imóvel e foi salva pela Polícia Militar (PM).

A PM contou que foi acionada por populares na área central da cidade. Quando a equipe chegou ao local, a idosa estava na varanda do apartamento e tentava respirar.

Para agilizar a chegada do Corpo de Bombeiros, as ruas no entorno foram fechadas.

A idosa consegui destrancar a porta de acesso ao apartamento e os policiais conseguiram entrar no imóvel. Mesmo com pouca visibilidade por causa da densa fumaça, os militares conseguiram achar a idosa e retirá-la do local.

Durante o atendimento, o filho da idosa chegou ao local e contou que ela esqueceu as chamas do fogão acesas enquanto fritava um bife na panela.

A área foi isolada para os trabalhos do Corpo de Bombeiros, que desligaram a energia elétrica no padrão central, além de verificarem um possível vazamento de gás GLP. Ao entrarem no imóvel, os bombeiros localizaram uma panela esquecida no fogo, que produziu bastante fumaça de cor cinza escuro.

As janelas do apartamento foram abertas para ventilação e as estruturas ou móveis não foram afetados, pois não houve aquecimento, apenas fumaça.

Segundo a PM, a idosa se queixou de dores no peito e dificuldade em respirar, sendo encaminhada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dela não foi informado.

