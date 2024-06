Um idoso de 64 anos e uma mulher de 46 morreram após um acidente entre dois carros e um caminhão no início da tarde dessa terça-feira (11), na BR-116, em Divino.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 631,4 da rodovia um dos carros cruzou a pista e bateu na lateral do caminhão que seguia no sentido sul e logo depois bateu no outro carro que seguia no sentido norte.

No primeiro carro envolvido estavam as duas vítimas fatais, sendo o idoso o motorista. Uma terceira vítima, uma jovem de 22 anos, foi socorrida com lesões graves. O local para onde ela foi levada e o nome não foram revelados.

O motorista do caminhão e os outros ocupantes do segundo carro não se machucaram.

As causas do acidente serão apuradas pela PRF e a perícia técnica.



Tags:

acidente | Rodovia