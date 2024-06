Um sargento da Polícia Militar (PM) foi agredido e teve a arma disparada por quatro vezes durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um jovem de 27 anos na manhã dessa quinta-feira (13), em Santo Antônio do Aventureiro.

Segundo a PM, as equipes cercaram a casa do rapaz na Rua Eduardo Zofoli, no Centro, quando ele tentou fugir. Neste momento, o jovem foi surpreendido pelo sargento e agrediu o militar com um soco na cabeça.

Ele avançou contra o policial para tentar pegar a arma do sargento e os dois entraram em luta corporal, inclusive rolando no chão. Durante a briga, quatro disparos foram feitos pela arma do militar, mas ninguém foi atingido.

Outros dois policiais conseguiram conter o jovem, que ainda fez ameaças a um dos militares. O sargento teve lesões no braço, cabeça, mão e joelho.

O rapaz foi detido e encaminhado para a Delegacia pelos crimes de desobediência, resistência, lesão corporal e ameaça. Ele já tinha passagens policiais por tráfico de drogas.