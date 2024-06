Um motorista, que não teve a idade revelada, ficou gravemente ferido após bater contra uma árvore às margens da MG-265, em Lavras, na tarde dessa quinta-feira (13).

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor contou que estava na rodovia quando, no km 341, um veículo fazia uma ultrapassagem. Para evitar a batida, ele saiu da pista com a caminhonete e perdeu o controle da direção, batendo contra a árvore às margens da via.

O motorista da caminhonete foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo a PMRv, para a Santa Casa da cidade de Nepomuceno.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. A caminhonete foi removida por estar com o documento vencido.