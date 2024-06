Um pai chamou a Polícia Militar (PM) após achar maconha no quarto do filho de 16 anos, que mora com a avó no Bairro Funcionários, em Barbacena, na manhã dessa quinta-feira (13).

Segundo a PM, o homem de 39 anos contou que o filho hackeou a conta da avó recentemente. Então ele foi até a residência para conversar com o adolescente e verificar o que tinha ocorrido.

O pai disse que no quarto do filho viu resquícios de maconha em um tênis. Ele então decidiu verificar o cômodo e encontrou 13 tabletes fracionados e sete buchas da mesma droga.

A PM ressaltou também que o pai afirmou que o filho estava com dois celulares que seriam utilizados na prática de tráfico de drogas. O homem então chamou a polícia os materiais foram apreendidos.

Em contato com o adolescente, o menor confirmou a versão do pai e disse que o material estava guardado para uma comercialização futura. Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia.