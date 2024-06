Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de furtar peças de uma oficina no Bairro Caiçaras, em Barbacena, na manhã desta sexta-feira (14). Ele também é suspeito de participar de um furto de peças de um carro realizado na última terça-feira (11), no Bairro Nossa Senhora da Penha.

De acordo com a ocorrência, os militares viram o homem caminhando em direção à BR-040 e mudando de trajeto de forma repentina ao perceber a aproximação da viatura. Dessa forma, a viatura retornou e deu início ao acompanhamento do homem que, aparentemente, descartou algo que estava no bolso da blusa. Quando abordado, o suspeito, que evitava contato visual com os militares, informou que estava apenas caminhando pelo local.

Na calçada, onde o abordado teria descartado algo, os militares localizaram uma bucha de substância análoga a maconha e uma pedra de substância semelhante ao crack.

Durante essa abordagem, a Polícia Militar recebeu informações de que uma oficina no Bairro Caiçaras havia sido furtada. O dono da loja informou que o homem que estavam abordando seria o suspeito do furto.

Questionado, o suspeito não quis se manifestar sobre a acusação. Os militares então iniciaram rastreamento nas imediações do trajeto que o suspeito havia percorrido e recuperaram o material furtado.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.